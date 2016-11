Horb a. N. Ein Song über einen Bettler, der sich die Heimreise nicht leisten kann

Nadine Kraemer und Kolja Pfeiffer treten unter dem Projekt-Namen "Johna" auf und packten nun zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Instrumente im "Gleis Süd" aus. Kraemer lebt von der Musik, ihr langjähriger Begleiter Kolja Pfeiffer hat nebenher ein Projekt mit therapiebedürftigen Jugendlichen laufen. In der Band ist er für den Klangteppich mit Keyboard, Percussion und den Backing Vocals zuständig. Kraemer selbst ist für das Songwriting verantwortlich, spielt Gitarre und singt. Obwohl beide in Köln leben, ist ihr ganzer Habitus auf eine internationale Karriere ausgerichtet. Ihre Homepage gibt es nur in allerbestem Englisch und "unsere letzte CD mit dem Titel ›The long way home‹ haben wir in Los Angeles aufgenommen", erzählt die Bandchefin, die sich im Pressegespräch vor dem Gig recht introvertiert präsentierte. Ihr Lieblingssong aus der neuesten Produktion sei der Track "The Ballade of the Gambler" war ihr noch zu entlocken, bevor sie sich wieder in die Sozialräume der Bahnhofsgaststätte zurückzog um sich auf diesen Gig vorzubereiten. Es waren immerhin fast all die Gäste da, die sonst auch immer da sind.

Pfeiffer verriet dann doch noch die Story hinter diesem Song. In L.A. hätten sie nach einem kleinen Clubkonzert einen Bettler getroffen, der dort seit nunmehr 16 Jahren versucht, das Geld für eine Heimreise zusammenzubekommen. Der Bursche sei damals nach Los Angeles gekommen, habe sein ganzes Geld in einer Nacht verzockt und würde seither obdachlos und auf der Straße in der Stadt der Engel leben. "Ob die Geschichte letztendlich wahr ist, wissen wir natürlich nicht, sie hat sich aber prima angehört und passte natürlich zum Arbeitstitel der neuen CD", räumte Kolja Pfeiffer ein. Ob Bettler, Spieler oder Musiker – der Weg nach Haus ist schwer, wie Freddy Quinn schon vor 58 Jahren im Lied "Der Legionär" besang.

Der Gig selbst hätte eigentlich etwas mehr Konzentration von den "Gleis Süd"-Besuchern verdient gehabt, denn Nadine Kraemer verfügt über eine bemerkenswert facettenreiche Stimme, die sie in vielen Stimmfarben einsetzt. Ihr Gitarrenspiel ist mehr als solide, ihre Pickings passen und es scheint, als würde sie die Momente ihres Lebens, denen sie das entsprechende Lied abgetrotzt hat, beim Singen wieder erleben. Es wäre interessant, sie ein paar Abende hintereinander zu hören um die Nuancen, die sie sicher emotional in ihre Songs reinpackt, rauszuhören. So blieb es eben bei diesem Auftritt, bei dem ihr kongenialer Kollege ebenfalls einen wesentlichen Anteil zum Sound beitrug. Es war tatsächlich der passende Ausklang eines tollen Wochenendes, wie Bahnhofswirt Carsten Müller strahlend feststellte.