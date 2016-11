Horb a. N. Ein Schoko-Nikolaus für die Remigiuskirche

Ziel ist es, den Menschen eine Freude zu bereiten und Spenden für die Außensanierung der Remigiuskirche zu sammeln. Auf dem Schulhof in Mühlen sorgt die Kirchengemeinde ab 16 Uhr für die Bewirtung, und die Konfirmandengruppe backt Waffeln.

An einem Verkaufstand werden über 40 Adventskränze, Mistelzweige und verschiedene Weihnachtsdekoration angeboten. Dazu werden selbst gemachte Marmeladen, Weihnachtsgebäck, Liköre und andere Leckereien feilgeboten. In einer Lotterie kann ein riesiger, drei Kilogramm schwerer Schokoladen-Nikolaus gewonnen werden, der vom Café Brünz aus Lützenhardt gespendet wurde. Auch eine große selbst gezimmerte Krippe im alpenländischen Stil wird verkauft. Der Adventsmarkt endet gegen 21 Uhr. Sollten nicht alles verkauft werden, können die übrigen Waren am Sonntag, 20. November, nach dem Gottesdienst in der Remigiuskirche erstanden werden.