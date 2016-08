Horb a. N. Ein rüstiger Jubilar: Paul Kronenbitter wird 90 Jahre alt

Am 28. August 1926 erblickte er als jüngster Sohn des Ehepaars Anton und Theresia (geborene Asprion) das Licht der Welt. Er wuchs mit seinen sieben Brüdern in der Neckargasse auf. Leider leben seine Brüder nicht mehr. Nach dem Besuch der Volksschule in Dettingen folgte eine Lehre als Mechaniker bei den Mauser-Werken in Oberndorf.

Kurz nach der Gesellenprüfung musste der Jubilar nach Holland zur Marineinfanterie. 1944 erlitt er eine Verwundung in Estland und geriet am Ende des Kriegs in Russische Gefangenschaft. Über vier Jahre verbrachte Kronenbitter in Sibirien – kurz vor Weihnachten 1949 wurde er freigelassen und kam zurück nach Dettingen. In Sindelfingen fand er danach bei Daimler eine Stelle und arbeitete dort 30 Jahre lang – bis zu seinem Vorruhestand.

Im November 1951 heiratete der Jubilar seine Frau Mathilde (geborene Hofer). Gewohnt hat das junge Paar in der Neckargasse. Bereits 1955 wurde das eigene Haus im Augarten gebaut. Zwei Töchter hat das Ehepaar. Tochter Hildegard wohnt mit ihrer Familie auf dem Haidenhof in Dießen und Tochter Inge wohnt neben ihren Eltern, also ebenfalls im Augarten. Mittlerweile gehören fünf Enkel und acht Urenkel der Familie an.