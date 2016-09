Horb a. N. Ein Räderwerk aus alter Zeit rührt sich

Die Walkmühle des "Duocher unnd Engelsait Knappen Handwerckhs zue Horb" fand 1676 als gemeinschaftliche Bleu- beziehungsweise Reibe- und Walkmühle von Horber Tuchmachern Erwähnung, bevor sie die Tuchmacherfamilien Geßler und Beicher 1790 zu einer gemeinschaftliche Reibe-, Walk-und Ölmühle erweiterten. Nach zahlreichen Besitzerwechseln im 19. Jahrhundert erwarb Gustav Fischer aus Stuttgart die Mühle im Jahr 1901 und richtete zunächst eine Marmorschleiferei ein, aus der die Firma Süddeutsche Marmorwerke Horb hervorging. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Süddeutsche Marmorwerk neben der Seifenfabrik Gideon, der Schuhfabrik Tannhauser und der Filzwarenfabrik Holl die viertgrößte Horber Fabrik, in der elf Arbeitnehmer ihr Brot verdienen konnten.

Im Jahr 1919 verheiratete sich der Bauingenieur Hugo Unger, den der Erste Weltkrieg als Soldat von der Saar nach Horb an den Neckar verschlagen hatte, mit Melanie Fischer, der Tochter des Firmeninhabers, und wurde mit der Leitung des Marmorwerkes betraut, in dem zu seinen Glanzzeiten zeitweise mehr als 30 Personen Arbeit fanden. Hugo Unger, dem sein Sohn Kurt und Rolf Hotz in der Geschäftsleitung nachfolgten, starb im hohen Alter von 89 Jahren im Juni des Jahres 1984. Das Marmorwerk schloss im Mai 1996 für immer seine Pforten, und nur das Wasserrad am unteren Mühlkanal erinnert noch an dieses wechselhafte Stück der Horber Tuchmacher- und Industriegeschichte.

Das restaurierte unterschlächtige Zuppinger Rad wurde im Jahr 1913 von den Süddeutschen Marmorwerken Horb an Stelle eines hölzernen Wasserrades auf eisernem Wellbaum mit zwei eisernen Lagern eingebaut. Mit einem Durchmesser von 5,20 m und einer Breite von 3,40 m zählt es zu den größten Wasserrädern dieser Art im süddeutschen Raum. Technisch stellt das Zuppinger Rad eine Übergangsform vom klassischen Wasserrad zur modernen Wasserturbine dar, da es mit seinen evolventenförmig gekrümmten Schaufeln nicht nur den hydrostatischen, sondern auch den dynamischen Druck des Wassers ausnutzt. Diese besondere Art von Wasserrad ist nach dem Schweizer Erfinder Walter Zuppinger (1814 bis 1889) benannt, der sich später als württembergischer Baurat durch den Ausbau der Wasserkraft als Basis für die Industrialisierung in Oberschwaben ein hohes Ansehen erwarb.