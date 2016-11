Horb a. N. Ein Puzzle-Teil des Ganzen sein

Zielgruppengerecht – man richtet sich mit dem Angebot der Church-Night mehr an die jungen und junggebliebenen Christen – flimmerte wenig später ein Videoclip über die Leinwand, in der junge Leute zu Gott und der Welt befragt wurden. "Was ist für dich typisch Deutsch?", wurden einige Passanten gefragt. Blaue Augen, Bratwurst, Angela Merkel, Fußball, Pünktlichkeit aber auch die Offenheit und die Demokratie waren hier oft genannte Attribute. In einem anderen Themenblock, dem Glauben, erklärte ein südafrikanischer Student, dass man in Europa mit dem Kopf glaube, die Afrikaner jedoch mit dem Herzen. Nach viel fröhlicher Information war es wieder Zeit für Musik. "Gut dass wir einander haben. Gut dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege zu gehen", sang und spielte das ökumenisch zusammengesetzte MusikTEAM.

Ein Puzzle-Teil des Ganzen zu sein, das war der Leitgedanke, der rote Faden, dieser Kirchennacht. Um dies nicht nur zu sagen, sondern auch in die Tat umzusetzen durfte sich jeder Gottesdienstbesucher gleich am Eingang ein Puzzele-Teil nehmen, dass es jetzt galt, gemeinsam in der Gruppe zu einem Ganzen zusammenzufügen. Die Puzzele-Teile hatten hinten vier unterschiedliche Farben und die Besucher formierten sich anhand dieser Farben zu vier Gruppen.

Zuerst mussten sie aus ihren Teilen einen Teil der Weltkarte zusammenlegen und hinterher Fragen, die im Videoclip angesprochen wurden, beantworten. Dies entwickelte sich teils zu einem recht mühsamen Unterfangen und Moderator Walter Burgbacher konnte hinterher nur feststellen, dass man hier eine recht schwache Leistung abgeliefert habe und den exakt ausgeklügelten Zeitplan ordentlich gesprengt hätte. Aber live ist live und bis das Ganze passt, kann’s halt schon mal länger dauern.

Mit Leonhard Cohns "Halleluja" versöhnte "Vocalmania" die Besucher. Dafür gab es viel wohlverdienten Applaus. Und was dann kam, das gab es sicher in Horb noch nie. Das wunderschöne Lied: "Großer Gott wir loben dich" wurde in sechs Sprachen gesungen und zu guter Schluss in all diesen Sprachen gleichzeitig. Einen weiteren spirituellen Höhepunkt in dieser sehr abwechslungsreichen Kirchennacht setzte Gemeindereferentin Manuel Knopp mit ihrem geistlichen Impuls. Die Frau, die so tolle Geschichten erzählen kann, berichtete von Muslimen, die in der Weihnachtsnacht auf einer indonesischen Insel die Kirche ihrer christlichen Brüder mit ihrem Körper vor Angriffen schützten und von einem Mann, der mehr tot als lebendig einen Gott lobte, der es gut mit ihm meinte. Und dies, obwohl er von oben bis unten Verbrennungen hatte. "Und ich wollte in meiner Kleingläubigkeit in die Welt ziehen und den Menschen meinen Glauben bringen – doch die Menschen haben mich Glauben gelehrt."