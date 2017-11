Horb a. N. Ein Professor mit Kult-Status

Horb. Das Helmut-Günther Audimax. Es dürfte wohl niemanden an der Dualen Hochschule geben, der ihm das nicht gönnt. Denn: Günther hat nicht nur die Hochschule aufgebaut, sondern er hält bis heute mit seinen 80 Jahren noch Vorlesungen – fünf Stunden die Woche! In Maschinenbau. Günther: "Ich habe drei goldige Enkel. Da ist es gut, wenn der Opa noch fit ist und mithalten kann." Und wer ihn so dozieren hört, weiß, dass er sicherlich auch heute noch die Studis erreicht. Blitzende Augen, Begeisterung, Beweglichkeit in seiner Gestik. Günther dürfte bei den Studierenden sicherlich Kult-Status haben.

Doch Festredner Andreas Zumkeller gibt es ihm gleich am Anfang: Er malt eine Formel auf die Tafel, sagt: "Jetzt geht es Ihnen so wie mir bei Ihnen: Sie verstehen gar nichts." Günther schmunzelt. Zumkeller, Chef einer weltweit tätigen Firma mit 150 Mitarbeitern: "Vergessen Sie den Shit of Yesterday. Sie haben ein glückliches, zufriedenes Leben. Damals bei Ihnen konnte man nicht bescheißen, Sie waren der Baustein meines Erfolges!" Und wenn jetzt das Audimax noch den Namen des Kult-Professors trägt, ist das für einen Lebenden eine "Hochachtung vor seiner Persönlichkeit".

Claudia Gläser, Präsidentin der IHK Nordschwarzwald, hat selbst bei Günther in der Vorlesung gesessen. Sie sagt: "Unter Studenten gab es nur ein Erkennungszeichen für Helmut Günther: Prima. Denn das war ihr Wort, mit dem sie uns Studenten immer wieder motiviert haben. Sie kannten uns alle und haben mit Herzblut für die Duale Hochschule gekämpft."