Horb a. N. Ein Platz mitten in der Gesellschaft

Horb. An der Straße Im Spitalhof entstehen zwei Gebäude, beide zweigeschossig, in denen künftig 24 Menschen mit Behinderung in drei Wohngruppen zu je acht Personen leben. Am Freitag wurde der Grundstein gelegt, in knapp einem Jahr soll Einweihung gefeiert werden.

Der Architekt der Bruderhausdiakonie, Reinhard Wolf, erklärt die Struktur der Gebäude: Jeder Bewohner hat ein Zimmer mit eigenem Bad. Das Gebäude strahle eher Hotel- als Heimcharakter aus. Jede Wohngruppe hat einen gemeinsamen Aufenthalts- und Essbereich. Im Erdgeschoss des einen Gebäudes gibt es zudem einen Bereich, in dem die Bewohner tagsüber beschäftigt werden. Abends gehen sie dann wieder nach Hause in ihre Zimmer, wie andere von der Arbeit nach Hause gehen, so Wolf.

Wer wird dort leben? Dienststellenleiterin Dorothea Rau erklärt, dass die Personen schon weitgehend feststehen. Es handle sich um acht Personen, die besonders beschützt werden müssten und hohen Betreuungsbedarf haben. "Die kommen sonst mit ihrem Ordnungssystem durcheinander", sagt sie. Zum Beispiel bei der Frage, wann und wie viel man essen sollte, bräuchten sie Hilfe. 16 weitere Bewohner haben laut Rau eine Behinderung und einen erhöhten Pflegebedarf. "Das ist die erste Generation nach dem Krieg, die mit der Behinderung älter geworden ist", sagt Rau. Teils lebten die Menschen noch in ihren Familien, die schon darauf warteten, dass sie umziehen können. Das bedeute für viele Familien eine wichtige Entlastung.