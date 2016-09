Horb a. N. Ein paar frohe Stunden schenken

Die Grundstruktur steht bereits: Franz Xaver Lutz verteilt mit seiner Gruppe die Weihnachtsbratenstücke, Ilse Braitmaier Gewürze und Kräuter, Diana Ruff ist für die Beilagen zuständig, Clara Pittermutz ist für den großen Bereich Frühstücksartikel, Brot und Backwaren, Obst und Gemüse, Wurst und Vesper verantwortlich. Bei Kurt Schmid und Gerd Herzer gibt es die traditionelle Bratwurst, bei Familie Höhn Weihnachtswaffeln, Kaffee und Kuchen am Stand von Silke Wüstholz und den Imbissstand für islamische Mitbürger betreut der türkische Verein.

Was jetzt noch dringend fehlt, sind neben Spenden aller Art – so werden zum Beispiel wieder vier sozial eingestellte Unternehmen gesucht, die die Patenschaft für jeweils eine Weihnachtsbratensorte übernehmen – vor allem Menschen, die mit anpacken.

Wer sich an "Weihnachten schenken 2016" aktiv oder durch Spenden beteiligen möchte, kann sich im Internet per E-Mail an weihnachtenschenkeninhorb@gmx.de mit den Organisatoren in Verbindung setzten.