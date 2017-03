Horb a. N. Ein Ort, um Kraft für den Alltag zu schöpfen

Horb. Diakon Klaus Konrad hielt die Andacht. Besonders hieß Konrad alle mit dem Namen Josef willkommen sowie die Mitglieder der Horber Kolpingsfamilie und des Elisabethvereins, der die Tradition der Andachten in der Josefskapelle bewahrt. Josef sei auch der Schutzpatron des Kolpingswerkes, so Konrad. In seiner Predigt sagte Konrad, dass Josef einen starken Glauben hatte. Der Heilige stehe für jemanden, dem man sich anvertrauen kann.

Letzte Renovierung liegt schon 25 Jahre zurück

Die Kapelle liegt auf dem Pilgerweg nach Heiligenbronn, zudem auf dem Jakobusweg. In den Fürbitten wurde für die ganze Kirche gebetet, auch für Eltern und Kinder, die sich miteinander schwer tun.