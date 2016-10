Horb a. N. Ein Mann für Trompete und Rohrzange

Horb/Ruderatshofen. Zwölf Frauen und zwölf Männer, alle verwurzelt in einem Musikverein oder einer Blaskapelle, hatten sich in aufreizenden Motiven ablichten lassen. Mit dabei auch Jens Dierberger, seit 30 Jahren in der Musikkapelle Horb aktiv.

Und die Models selbst eröffneten musikalisch am Samstagabend die große Präsentation. Dierberger hatte natürlich seine Trompete mitgenommen. "Das ist eine Premiere und der wohl beste Beweis, dass unsere Models wirklich alle ein Instrument beherrschen", begrüßte Thomas Greisel, Initiator des Blasmusikkalenders, alle Besucher der Kalenderpräsentation in den Räumen der Walburgsaales in Ruderatshofen im Allgäu. Zwei Märsche wurden von der selbst ernannten "Modelkapelle" wiedergegeben.

Mehrere Musikvereine hatten den zum Teil langen Weg auf sich genommen, um ihre Musikerkolleginnen und -kollegen zu feiern. Stolz präsentierten die Damen und Herren ihre sexy Motive, die 2017 so manchen Probenraum in ganz Europa zieren werden. Dementsprechend wurden sie auch von den Anwesenden gefeiert.