Horb a. N. Ein Leben lang für die Kirche aktiv

Das Orgelspielen hätte er gerne gelernt. So erfüllte sich Eugen Walz nach Jahren seinen langen Traum und kaufte sich ein Klavier, brachte sich das Spielen darauf selber bei.

Eugen Walz beschrieb sich selbst als "reich", denn er hatte eine besondere Frau zur Seite und vorbildlich heranwachsende Kinder. In weiten Teilen der Umgebung schätzte man ihn als zuverlässigen Handwerker, verstand er es auch, Fehlerhaftes noch zu reparieren und nicht sofort durch Neues zu ersetzen.

Eugen Walz hatte jedoch auch noch ein weiteres Betätigungsfeld – die Kirche. Sie lag ihm sehr am Herzen, und er engagierte sich über die Maßen im kirchlichen Bereich im Amt des Mesners, welches er 35 Jahre ausübte.Von 1963 bis 2001 brachte er sich als Kirchengemeinderat ein und war 25 Jahre als stellvertretender Vorsitzender aktiv. 1977 bis 1979 war Eugen Walz maßgeblich an der Finanzierung der neu entstehenden St. Martinus-Kirche mit seiner ganzen Kraft beteiligt. Unermüdlich besuchte er sonntags andere Kirchengemeinden, um mit "Bettelpredigten" die Finanzierung der neuen Kirche zu unterstützen. Für seine treuen Dienste in der Kirche wurde Eugen Walz 2006 von Bischof Gebhard Fürst mit der Martinusmedaille ausgezeichnet.

Dieses bewundernswerte Engagement des Vaters Eugen Walz übertrug sich auch auf die Kinder und Schwiegerkinder. Walz hat seinen Glauben gelebt. Dies wurde deutlich durch die sonntägliche Gastfreundschaft, welche die Familie Geistlichen gegenüber erwies. Gäste aufzunehmen und zum Essen am Tisch zu haben, war ganz selbstverständlich für ihn.

Walz musste sich 1997 einer ersten Operation unterziehen, 2004 war dies noch mal für eine neue Herzklappe nötig. Er nahm jedoch immer kurz nach den Eingriffen wieder die Arbeit auf.

Große Arbeit und damit verbundener Verdienst stellte 1988 der Bau der Marienkapelle, zusammen mit zwei Freunden, am Ortsrand dar. Eugen Walz wollte damit dem Versprechen eines Onkels, dessen Eltern gegenüber, eine Kapelle zu bauen, nachkommen. Weiterhin trug Eugen Walz zur Erneuerung eines Bildstöckles im Steinachtal bei.

Aber auch am bürgerlichen Ortsgeschehen beteiligte sich Walz. Das Vereinsleben war wichtig für ihn: 42 Jahre war er Mitglied im Gesangverein, versah viele Jahre Dienst in der freiwilligen Feuerwehr, ehe er dann in die Alterswehr wechselte. Lange Jahre arbeitete er im Dekanatsrat mit und stand 35 Jahre an der Spitze des KAB.

Ganz vielen Mitmenschen wird Eugen Walz fehlen, jedoch in bester Erinnerung bleiben, auch den Enkeln, die für gute Religionsarbeiten vom Opa belohnt wurden.

Die Ministranten begleiten ihren Mesner am morgigen Samstagmorgen, 28. Januar, auf seinem letzten Weg. Das Requiem wird in Ton und Bild ins Gemeindezentrum in St. Martinus übertragen. Den Gottesdienstbesuchern wird empfohlen, die Parkplätze an der Steinachhalle zu benutzen.