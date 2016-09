Horb a. N. Ein Leben im Geiste von Adolph Kolping

Horb. Zusammen mit der geistlichen Leiterin des Kolping-Diözesanverbandes Rottenburg-Stuttgart, Claudia Hofrichter, schauten Präses Klaus Konrad, Bezirksvorstand Manfred Schäfer und sein Namensvetter Berthold, der zusammen mit Christof Kreidler der Horber Familie vorsteht, vorbei. Und die vier kamen von oben. Nicht direkt vom Himmel, sondern über die Obere Panoramastraße von hinten an das Haus herangeschlichen, so dass die Überraschung vollends perfekt war. Und sie hatten, wie es sich für gute Geburtstagsgäste gehört, auch ein Geschenk dabei. Aber nicht irgendein Präsent, sondern eine Auszeichnung, mit der der Diözesanverband das Lebenswerk von Engelbert Kronenbitter würdigte.

Claudia Hofrichter durfte dem Jubilar die Ehrennadel des Diözesanverbandes, verbunden mit einer entsprechenden Urkunde, die vom Diözesanvorsitzenden Eugen Abler, Diözesanpräses Walter Humm und Claudia Hofrichter unterzeichnet wurde, sowie eine besondere Kolping-Kerze, überreichen. In ihrer Laudatio würdigte Claudia Hofrichter das mit hoher Verlässlichkeit und Verantwortung geprägte Engagement des Jubilars, der über 55 Jahre hinweg im Dienste der Idee Adolf Kolpings agierte: "Während Deiner Ausbildung hast du im Kolpinghaus Stuttgart gewohnt – heute heißt das Jugendwohnen. Adolph Kolpings Idee, das ganze Leben unter das Evangelium zu stellen, hat Dich begeistert. Kolping hat seine Anliegen durchdacht und handelte dann: Die Tat ziert den Menschen. Das hast Du über viele Jahre beherzigt. Kolping war es wesentlich, die Zeichen der Zeit zu erkennen und dann das Notwendige zu tun. Auch hier bist Du in seinen Spuren gegangen. Es war Dir bewusst, dass Entwicklungen und Ideen Geduld brauchen. Kleine Schritte machen und zufrieden sein, so sagst Du immer wieder. Viele solcher Schritte führen zu Veränderungen. Es war Dir bewusst, dass Du nichts alleine schaffen kannst. So bist Du auch zu einem Netzwerker geworden – einem Netzwerker in Vis-à-vis-Begegnungen. Du hast Dekanatsrat, Kirchengemeinderat und Kolpingwerk miteinander verbunden. Es war Dir klar, dass alle guten Ideen Verbündete brauchen. Gemeinsam sind wir stark und nur gemeinsam können wir in eine gute Zukunft gehen. Das hast Du in den Diözesanversammlungen und in der Arbeit des Vorstandes des Kolpingbezirkes Tübingen-Horb immer wieder gelebt und betont. Aus den Impulsen der Diözesanversammlung und den Begegnungen dort hast Du Kraft geschöpft", so die geistliche Leiterin des Kolping-Diözesanverbandes Rottenburg-Stuttgart in ihrer sehr persönlich gehaltenen Ansprache.

Zahlreiche Aktionen tragen die Handschrift Kronenbitters