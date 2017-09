Horb a. N. Ein "hochberühmter" Horber Arzt

Als die Pest in Wittenberg ausgebrochen war, stellte sich auch Martin Luther die Frage, ob es einem Christenmenschen gezieme, in Sterbensläuften zu fliehen. Die Antwort dazu lieferte 1527 seine moralisierende Schrift "Ob man vor dem Sterben fliehen möge". Dabei stellte Luther den ethischen Grundsatz auf, die Flucht sei zwar erlaubt, aber nur, wenn man kein Amt hat und niemanden, für den man Verantwortung trägt. Unabhängig vom religiösen Credo, das ebenso in den Formulierungen anderer Reformatoren steckt, reflektiert allein diese Frage die unbedingte Ohnmacht, welcher sich die Menschen der Pest gegenüber ausgesetzt fühlten.

Infektionskrankheiten konnten jederzeit ein Massensterben verursachen

In der frühen Neuzeit war man aber nicht nur mit der Pest konfrontiert, die in regelmäßigen Wellen durch Europa zog, sondern auch mit der ständigen Präsenz von anderen Infektionskrankheiten, wie Typhus, Cholera, Fleckfieber oder Pocken, die jederzeit ein Massensterben hervorrufen konnten. Nach der Entdeckung Amerikas brachten die Nachfolger von Christoph Kolumbus nicht nur die Kartoffel, die Tomate oder den Mais mit nach Europa, sondern auch die Syphilis. Die sogenannte Franzosenkrankheit forderte als neue Gottesgeißel gleichfalls einen Millionentribut. Vor einer weiteren Seuche, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Zehntausenden das Leben kostete, half nicht einmal die Flucht. Der Englische Schweiß, der diesseits und jenseits des Ärmelkanals insgesamt fünfmal wüten sollte, bis er 1551 auf ebenso rätselhafte Weise wieder verschwand, wie er aufgetreten war, führte nämlich bereits 24 Stunden nach dem Auftreten der ersten Symptome zum Tod.

Einer der Männer, die sich mit Erfolg den todbringenden Seuchen entgegenstellten, war Sebastian Lotzers jüngerer Bruder Johann. Johann Lotzer, der um 1493 in Horb geboren wurde, immatrikulierte sich im Oktober 1508 an der Universität Tübingen und legte vier Jahre später die Magisterprüfung ab. Dem jungen Mediziner schien in Sachen Seuchenbekämpfung ein gewisser Ruf vorausgeeilt zu sein, der ihn in Verbindung mit dem Straßburger Fürstbischof Wilhelm von Hohnstein brachte. Der thüringische Graf bemühte sich im Elsass um innerkirchliche Reformen und eine sittlichere Lebensweise seiner Kleriker. Insbesondere wandte er sich gegen die zahlreichen Beziehungen von Priestern mit Frauen. In diesem Zusammenhang wurde im März 1518 unter der Obhut des Fürstbischofs ein Ablassbrief eingeführt, dessen Erlös jenen Straßburgern zugutekommen sollte, die an der Lustseuche Syphilis erkrankt waren.

Im Jahr 1519 erlangte Johann Lotzer den Doktortitel und stand sogleich als Leibarzt in Diensten des Wilhelm von Hohnstein. Noch im selben Jahr erschien am Montag nach Mariä Geburt in der Hagenauer Offizin des Thomas Anselm, der zu den bedeutendsten humanistische Buchdruckern in Deutschland zählte, Lotzers Schrift "Ain Nützlich Regimen und Underwysung, welcher massen den menschen mit dem gifft der Pestilentz beladen, mit hailsamer Artzney zuhelffen sey". Diese sechzehnseitige ausführliche Therapieanweisung in Sachen Pest widmete der nach eigenem Dafürhalten "hochberümbte Johann Lotzer von Horb" seinem "lieben Vater", dem "ersamen Sebastian Lotzer burger zuo Horb". Der "Artzny Doctor" Lotzer hatte zuvor aus Eigelb, Eierschalen, Safran, Senf, Kümmel, Blutwurz, Brechnuss, Opium und Wein eine heilsame Latwerge entwickelt, deren Anwendung offenbar schon bei vielen mit der Pest infizierten Menschen erfolgreich dazu beitrug, "die vergifft wurtzel der Pestilenz" zu bekämpfen.

Johann Lotzer sandte nicht nur mehrere Exemplare seiner gedruckten Therapieanweisung von Straßburg nach Horb, sondern auch die gleiche Anzahl von besagtem Leckmittel, das der Vater mit guten Freunden "zur notturfft" gebrauchen sollte. Sebastian Lotzer der Ältere dürfte sich über das Paket aus Straßburg gefreut haben, denn im Jahr 1519 wurde Horb wieder mal von der Pest heimgesucht. Lotzers Therapieanweisung erschien 1521 nochmals bei dem Münchener Buchdrucker Hans Schobser, der allerdings bei dieser zweiten Ausgabe die einführende Widmung an Lotzers Vater wegließ.

Bei der Bekämpfung der Syphilis galt Johann Lotzer offenbar ebenso als Kapazität. Der an der Lustseuche Morbus Gallicus erkrankte Ulrich von Hutten pries in seiner 1519 in Mainz gedruckten Schrift die Guajakkur, nachdem er elf nahezu unerträgliche Anwendungen mit Quecksilbersalbe ziemlich erfolglos hinter sich gebracht hatte. Auch Johann Lotzer hielt große Stücke auf die neue Wunderdroge Guajakholz, mit deren Handel die Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger als Importmonopolist ein Vermögen verdiente.

Ob Lotzer und Hutten wegen der Franzosenkrankheit in Kontakt miteinander gestanden haben, ist ungewiss. Der reiselustige Humanist, Ritter und Rebell könnte Lotzer aufgesucht haben, als er 1521 sein "Gespräch-Büchlin" bei Johannes Schott in Straßburg drucken ließ. Als Ulrich von Hutten zwei Jahre später auf der Insel Ufenau im Zürichsee seiner schweren Syphiliserkrankung erlegen war, erwarb Johann Lotzer jedenfalls dessen Bibliothek und kam auf diese Weise in Kontakt mit weiteren namhaften Humanisten.

1528 wurde Lotzer als Leibarzt des Kurfürsten Ludwig V. von der Pfalz berufen

Im Jahr 1527 praktizierte Doktor Johann Lotzer dann in Heidelberg, wo er von März bis Juli den Schweinfurter Studenten Johannes Sinapius, der sich in Wittenberg mit der Syphilis infiziert hatte, mit dem Absud aus dem Holz des amerikanischen Guajakbaums sowie mit einem weiteren neuen Medikament erfolgreich therapierte. So wenig der spätere Humanist und Leibarzt des Würzburger Fürstbischofs die medizinischen Fakultät Heidelbergs schätzte, so sehr verehrte er den Doktor Johann Lotzer, der im Januar 1528 seine Berufung als Leibarzt des Kurfürsten Ludwig V. von der Pfalz erhielt. Der Kurfürst war selbst an der medizinischen Wissenschaft höchst interessiert und verfügte über ein zwölfbändiges Sammelwerk mit medizinischen Texten, das Lotzer um einige Schriften erweiterte. Diese Beiträge befinden sich heute in der berühmten Bibliotheca Palatina.

Als im September 1529 der bislang völlig unbekannte Englische Schweiß in Heidelberg ausbrach, fand der Jurastudent Johann Fichard, der mit Johann Lotzers gleichnamigem Sohn befreundet war und es zum bedeutendsten deutschen Juristen des 16. Jahrhunderts bringen sollte, Unterschlupf im Hause des kurpfälzischen Leibarztes. An Ostern 1530 machten sich Fichard und Johann Lotzer der Jüngere mit einem Empfehlungsschreiben seines Vaters an Erasmus von Rotterdam auf den Weg nach Freiburg, um an der Albertina bei dem Humanisten und Juristen Ulrich Zasius ihr Jurastudium fortzusetzen.

1530 widmete Johannes Sinapius als frisch gebackener Professor für Griechisch seine später im Druck erschienene Universitätsrede, die sich gegen habsüchtige Theologen, Mediziner und Juristen wandte, dem "HUMANISSIMO VIRO, DOMINO IOHANNI LOCERO, MEDICINARUM DOCTORI CLARISSIMO". Einen weiteren Bewunderer fand Lotzer mit Menrad Molther, der im gleichen Jahr an der Universität Heidelberg den Magistertitel erwarb. Lotzers ärztliche Kunst pries der spätere Humanist und Heilbronner Reformator mit eleganten Distichen in seiner Ausgabe der Expositio in Matthaeum des Benediktinermönchs Christian von Stablo, die gleichfalls "Iohannem Locerum Horbensem" gewidmet war.

In einem Brief an Sinapius ließ Erasmus von Rotterdam 1531 Grüße an Lotzer ausrichten. Nach 1532 hört man allerdings von Johann Lotzer nichts mehr. Obwohl er in seiner Schrift sehr hohen Wert auf Hygiene gelegt und eindringlich vor direktem Kontakt mit infizierten Personen gewarnt hatte, könnte sich Lotzer höchstwahrscheinlich bei seiner Arbeit selbst mit einer der Gottesgeißeln angesteckt haben. Der hochberühmte Arzt aus Horb verstarb fünf Jahre vor seinem Vater, der in einer Urkunde aus dem Jahr 1546 als tot bezeichnet wurde.