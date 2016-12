Horb a. N. Ein Hauch von Bergweihnacht in der Kapelle

Horb-Nordstetten. Die kleine festlich beleuchtete Kapelle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es wurden noch zusätzliche Stühle herangeschafft und auch von der Empore verfolgten die Zuhörer das Konzert.

Bei "Tochter Zion", "O du fröhliche" und dem Schlusslied "Stille Nacht" stimmte die ganze Besucherschar mit ein

Es ist inzwischen schon Tradition, dass die Nordstetter mit ihrem Weihnachtsliedersingen am Tag nach Weihnachten in einer Stunde der Besinnung versuchen, etwas vom ursprünglichen Sinn des Festes zu vermitteln. Gabriele Richter, die die musikalische Gesamtleitung hatte, hatte mit den Sängern wieder ein Programm mit einer Mischung aus altbekannten Weihnachtsliedern wie "In dulce jubilo", "Es ist ein Ros entsprungen", dem "Trommellied" und neueren Stücken wie "O seliche Weihnachtszeit" oder "Christrose" und "Weihnachtsgesang" bis hin zu "The Rose" und dem swingenden "Winterwunderland" einstudiert.