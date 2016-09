Horb a. N. Ein guter Rat, nicht nur für Selbstbräuner

Kürzlich trat er auch bei den Selbstbräunern in Dresden auf, erzählte er seinem Horber Publikum. Und schickte zu dessen Beruhigung hinterher, dass es nicht an einem Montag war. Doch genauso wie sich Deutschland und die Welt verändert haben, verändern sich auch die Bretter dieser Welt. Die Augen vieler Nationen richteten sich vor allem auf Dresden, schreibt Cebe auf seiner Hoempage. Dort stünden die einen auf den Brettern dieser Welt, die anderen hätten sie vorm Kopf. "Dort glauben viele immer noch, dass Toleranz eine tödliche Krankheit wäre", so sein Reisebericht. Gerade dort, wo so komisch gesprochen werde, sei das Feindbild noch ganz klar. Bei denen sei ein Moslem noch immer arabisch gekleidet, trage einen schwarzen Bart und heiße Achmed. Was sich schon lange geändert habe, so Cebe. Heute trage der Moslem einen blonden Bart und heiße Christian. Und vielleicht sei er Extremist, was übersetzt extremer Mist bedeute.

Zum Thema Rassismus fiel ihm noch eine Faustformel ein: "Je heller, je blöder." Und seine leichte Abwandlung eines Schlager-Medleys tropfte nur so vor Ironie. "Ich bin so toll, ich bin so cool, ich bin der Abdul aus Beirut." Oder: "Mit 72 Jungfrauen, da fängt das Leben an."

Cebe verhohnepipelt das, was vielen unwahrscheinliche Angst macht. "Das beste Mittel gegen die Fanatiker und die Angst, die sie verbreiten, ist, sie auszulachen." Und er philosophierte an diesem Abend noch über den Krieg, den man das Leben nennt, über Momente, in denen man sich fast den Zeigefinger in der Nase bricht und über fundamentale Stammesstrukturen, von denen er jedoch keine Ahnung hat. "Ich bin doch kein Bayer!" Nein, er stammt aus dem Ruhrpott. Aus Bielefeld, der Stadt, die es angeblich gar nicht gibt, doch Cebe war gnadenlos präsent. Sein Auftritt wird nicht begleitet von einem funkensprühenden Feuerwerk an Schenkelpatscher-Pointen oder Kalauer-Dauerbefeuerung sondern von gnadenlos bissigen, dafür aber oft recht gut versteckten Satirespitzen mit Nachbrennwirkung.

"Born in the BRD" ist nichts für Kabarettneulinge, die über Mario Barth und Konsorten lachen können, sondern eher etwas für Menschen, die die Botschaft hinter der Geschichte finden und sich über viel Wortwitz und aktuelle Präsenz freuen können.