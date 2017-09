Horb a. N. "Ein großer Sprung auf der Stelle, aber kein Schritt nach vorn"

Eine Befürchtung, die nicht ganz unbegründet scheint. Vor allem dann, wenn man das Interesse an der ersten Sitzung der Planungsgruppe als Gradmesser hernimmt.

Neben Initiator Rolf Maier nahmen sich lediglich Kurt Schmid und Gerd Herzer aus Ahldorf, die seit Anfang an für die gut gegrillten Roten verantwortlich sind, sowie Heidrun Wendlandt aus Mühlen und Kai Moll aus Nagold die Zeit, um an der ersten Sitzung teilzunehmen. Silke Wüstholz wäre auch gerne gekommen, entschied sich jedoch für die Teilnahme an der Sitzung des Jugend-Gemeinderats. Verteilen kann man sich halt auch als noch so engagierte Ehrenamtliche nicht.

Maier selbst bezeichnete das Treffen als "einen großen Sprung auf der Stelle, aber keinen richtigen Schritt nach vorn".