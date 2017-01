Horb a. N. Ein Frauenarzt für die Rekordbücher

Und auch da scheint es positive Nachrichten zu geben. Die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) hat wohl endlich eine Frauenärztin gefunden. Fridrich plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen: "Die Frau arbeitet derzeit noch in Saudi-Arabien. Da ihr Mann aber nach Deutschland zurückkehrt, möchte sie wohl bei der KLF einsteigen. Die Frau wird was auf dem Kasten haben. In Saudi-Arabien nehmen sie eigentlich nur die besten. Der Vertrag ist wohl noch nicht unterschrieben, aber es gibt eine mündliche Zusage."

So konkret wird KLF-Geschäftsführer Ralf Heimbach zwar noch nicht, aber er bestätigt, dass man sich in guten Verhandlungen befindet. "In den vergangenen 15 Jahren habe ich schon viel erlebt, deswegen bin ich noch vorsichtig. Aber ich bin optimistisch", so Heimbach.

Für Fridrich muss dann aber noch nicht Schluss sein, wie er selbst durchblicken lässt. "Falls die Frauenärztin in Horb und auch an zwei Tagen in Freudenstadt operieren würde, könnte ich mir durchaus vorstellen, zwei Tage in der Woche weiterzumachen, bis noch eine weitere Verstärkung gefunden ist."

Dann wird es ja doch vielleicht noch etwas mit dem Hundertjährigen. "Ich halte so lange die Stellung, bis jemand kommt." Fridrich macht’s auf jeden Fall noch Spaß: "Das ist ja auch der bestbezahlteste Ferienjob, den man haben kann."