Horb a. N. Ein Förderverein ist kein Forderverein

Wenn man dann den Besuch der "Frauen für den Kreistag", der am 17. Oktober stattfand, als das Highlight des Jahres von Vorstandsseite aus betrachtet und es auch als einzigen erwähnenswerten Punkt im Bericht stehen hat, dann ist die Feststellung, man habe ein ruhiges Jahr gehabt, doch sehr diplomatisch gewählt.

Aktuell darf man also nicht wirklich mit spannenden Aktion à la Monika Golla, der Brunnenverhüllung eines Christoph Mügge oder einer aufsehenerregenden Heirat mit einem Kaktus rechnen. Dies sehr zum Verdruss der "IG-Marktplatz."

Bruno Raible, Kassenprüfer im Förderverein, war zusammen mit seinen Kollegen der Interessengemeinschaft der Meinung, man könne die Bewohner des Antonie-Leins-Künstlerhauses für eine Aktion zur Verschönerung des Oberen Marktplatzes einspannen. Quasi als kreative Nachbarschaftshilfe. Deshalb richtete er seine Bitte an die Vorstandschaft des Fördervereins, man möge doch bittschön die Beziehungen spielen lassen und die Stipendiaten auffordern, etwas für Horb, insbesondere für den Marktplatz, zu tun.

Er machte so aus dem Förderverein einen Forderverein, stieß aber bei den Verantwortlichen aber auf keine Gegenliebe. "Das geht nicht", so der kleinste Nenner nach einer nahezu halbstündigen Diskussion zu diesem Thema, dass noch durch einige weitere Ansätze angereichert wurde. Die Künstler sind autark und können tun was sie wollen, so das Fazit des Gedankenaustausches.

Echte Gedanken muss sich der Förderverein jedoch um die zukünftige Finanzierung der Aufwendungen machen, die ein solches Haus mit sich bringt. Kassierer Joachim Patig sah das Abrechnungsjahr 2016 tendenziell als eher negativ an. Man habe ein Gesamtdefizit von 2300 Euro zu verzeichnen, so seine Bilanz. Gerade der wichtige Posten im Vermögenshaushalt, die Immobilie, trägt sich nicht.

Die Summe der Unterhaltsaufwendungen kann durch die Nebenkostenpauschale, die von den Hausbewohnern getragen wird, nicht abgefedert werden. Allein 4000 Euro fehlen im Haushaltsjahr 2016. Dem will man zum einen mit einer Erhöhung der Nebenkostenpauschale Rechnung tragen und hofft zudem auf Gelder aus Busgeldverfahren und Geldstrafen. Wenn dies greift, hofft Patig, dass man Null auf Null rauskommt. "Wir müssen aber unsere finanzielle Basis besser entwickeln" mahnt Patig. "Wenn in wenigen Jahren Sanierungen anstehen, dann wird es richtig eng."

Nun stehen Überlegung im Raum, wie man neue Mitglieder für den Förderverein gewinnen kann oder an Spendengelder kommt. Im kommenden Jahr will man auf jeden Fall einen "Tag der offenen Tür" machen, an dem das Künstlerhaus in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Wenn schon kein klimpernder Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz steht, kein Video in Dauerschleife läuft, dann wird halt Kuchen gebacken und Bier ausgeschenkt.