Horb a. N. Ein fleißiger Helfer im Dorf

Geboren wurde der Jubilar als jüngstes von sieben Kindern in Eutingen. Dort besuchte er die Volksschule und machte anschließend eine Lehre als Kupferschmied und Installateur in Nagold. Er arbeitete als Handwerker bei der Bundesbahn und wurde an verschiedenen Orten eingesetzt. Seit 22 Jahren ist er im Ruhestand.

1962 kam Walter Platz der Liebe wegen nach Nordstetten und heiratete die Nordstetterin Christa Bok. Das elterliche Haus seiner Frau im Friedhofsweg, in dem sie heute noch wohnen, bauten sie nach ihren Bedürfnissen um. Das Ehepaar hatte einen Sohn, der leider tödlich verunglückt ist. Ihr Ein und Alles ist heute Enkelin Jeanette.

In jungen Jahren spielte Walter Platz mit Begeisterung Fußball, erst in Eutingen und dann beim ASV Nordstetten, bei dem er zum Ehrenmitglied ernannt wurde.