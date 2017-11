Horb a. N. Ein etwas anderer Halloween-Umzug

Horb-Mühlen. Es begann am Vormittag mit einem besonderen Gottesdienst in der Remigiuskirche, der an diesem Tag besonders gut besucht war. Einschließlich der Kinder, für die in den Gemeinderäumen eine eigene Station angeboten wurde, waren etwa 100 evangelische Christen aus Mühlen und Umgebung gekommen.

Im Gottesdienst konnten sich die Besucher an fünf Stationen mit der Frage auseinandersetzen, was die Reformation für sie heute bedeutet, die eigene Kirche mit ihren religiösen Gebräuchen zu hinterfragen und darüber nachdenken, was sie vielleicht verändern möchten. Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor unter der Leitung von Anatolij Aniskewitz feierlich mitgestaltet.

Um 17 Uhr waren die Gemeindemitglieder eingeladen zu einer Führung auf dem ehemaligen Rittergut Egelstal. So um die 80 Personen hatten sich eingefunden, darunter viele Kinder mit Laternen, denn nach der Führung sollte es einen Laternen- und Fackelzug zurück zur Remigiuskirche geben. Vom Glockentürmchen läutete die Glocke und begrüßte die Gäste. Dann versammelten sich die Besucher im Hof.