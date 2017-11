Horb a. N. Ein Crashkurs in Projektplanung

Ho rb. Sieben Schüler des Martin-Gerbert-Gymnasiums Horb besuchten zum Auftakt ihres Projekts im Rahmen der Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) den Campus Horb. Um sich auf die anstehende Aufgabe, den Bau eines Kühlschranks vorzubereiten, hielt Professorin Katja Stamer eine Vorlesung zum Thema "Wie funktioniert Projektmanagement?"

Anhand eines Vortrags mit Praxisbezug sowie in Gruppenarbeit bekamen die Schüler vermittelt, was beim SIA Projekt beachtet werden muss. Inhaltliche Schwerpunkte waren Identifikation und Bewertung der Stakeholder, Aufstellung eines Terminplanes mit Aufgaben und Meilensteinen, Ressourcenplanung, Risikomanagement (Identifikation und Bewertung von Risiken sowie Maßnahmenplan, um diese Risiken zu minieren oder zu vermeiden), Projektdokumentation und Kommunikation.

In den kommenden Monaten werden die Schüler dann in Kooperation mit unterschiedlichen Unternehmen einen Kühlschrank bauen, in den eine Getränkekiste passt. Durch den Besuch am Campus sollten sie nun gerüstet sein, um ihr Projekt erfolgreich organisieren, koordinieren und durchführen zu können.