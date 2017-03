Horb a. N. Ein Auge auf Horbs aktuelle Probleme

Horb. Das Lebenselixier Adolf Kolpings sei der Glaube gewesen, sagte Präses Diakon Klaus Konrad in seinem Impuls. "Er hatte stets das Gemeinwohl im Blick und hat uns ermutigt, die Fragen der Zeit anzugehen und dabei auch die Weltprobleme im Auge zu haben. Aus dieser Bewegung gingen überall in der Welt die Kolpingsfamilien hervor. Gedanken machte sich Konrad über die Altersstruktur. Da könnte seiner Meinung nach noch etwas passieren. Deshalb ist man gerade dabei, sich verstärkt um Kinder- und Familienarbeit zu bemühen. Berthold Schäfer vom Vorstandsteam stellte in groben Zügen das neue Jahresprogramm vor und erinnerte an die nächste Vortragsveranstaltung am 14. März um 20 Uhr im katholischen Gemeindezentrum, Hohenberg. Uwe Bork von der SWR Redaktion Kirche und Religion spricht zum Thema "Wohin geht das christliche Abendland – Werk für die Zukunft".

Vorstandsmitglied Christof Kreidler ließ das vergangene Vereinsjahr mit einer Power-Point-Präsentation Revue passieren. Die Kolpingsfamilie bietet verschiedene offene Gruppen an, montagabends Sport für Jungen und junge Erwachsene von 15 bis 25 Jahren und anschließend Gymnastik für Männer und Frauen in der Rundhalle. Jeden zweiten Donnerstag eines Monats findet ein Seniorenstammtisch in einem Horber Lokal statt.

Der Jahresausflug 2016 führte nach St. Blasien. Es wurden, wie jedes Jahr, wieder Palmen gebunden für den Gottesdienst am Palmsonntag und der Blumenteppich für die Fronleichnamsprozession gestaltet.