Horb a. N. Ein allerletztes Mal "leer trinken"

Ho rb. "Die Leute sind teilweise schon Schlange gestanden, um reinzukommen", wusste Mitorganisator Thomas Danninger, der gemeinsam mit Oliver Horbach und Stefan Thumm im Gespräch mit unserer Zeitung auf glorreiche 25 Jahre Feuerwehrbar zurückblickte.

Im Jahr 1992 hat alles angefangen. Damals suchte die Narrenzunft Horb einen Ort, der groß genug war, um die Gastzünfte nach dem Rosenmontagsumzug aufzunehmen und zu bewirten. Was lag da näher, als diese Location direkt in der Nähe vom Umzugsende, das bis 2010 am Marmorwerk war, zu suchen. Im Feuerwehrmagazin fand man genügend Platz. Der Zunftmeisterempfang konnte im Bereitschaftsraum stattfinden, und in der ausgeräumten Waschhalle und der großen Wagenhalle konnte man locker weit mehr als 600 Narren unterbringen.

"Anfangs hatten wir die Bar noch in der Waschhalle, doch als uns die Stadt 2007 einen Teil des Marmorwerks als Lagerhalle zur Verfügung stellte, wurde die Bar kurzerhand hierher verlegt", erinnerten sich die drei Feuerwehrmänner. Seit der große Umzug jedoch auf dem Flößerwasen endet, konzentriert sich das Team der Kernstadtwehr nur noch auf die Bar. "Seither räumen wir das Lager immer zum Rosenmontag leer, bauen unsere große Bar auf und richten den wohl spektakulärsten DJ-Platz der ganzen Horber Fasnet unterm Dach der Halle ein." So auch in diesem Jahr, doch heuer steht "leer trinken" auf dem Programmzettel. Da die Kernstadtwehr in das neue Feuerwehrzentrum in der Hohenberg-Kaserne einziehen wird, ist dieser Hotspot des fastnächtlichen Treibens dann zu weit weg vom Schuss. "Deshalb wird es die Bar nach dem heutigen Kenntnisstand nicht mehr geben", erklärte Danninger, der genau wie seine Kameraden nur sehr ungern von dieser lieb gewordenen Tradition Abschied nimmt. "Wir wollen aber einen Schlusspunkt setzen, der noch lange in Erinnerung bleibt. Ein richtiger Kracher soll diese Abschiedsparty werden", versprechen die Macher der Feuerwehrbar.