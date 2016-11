Horb a. N. Ehrungen

Klaus Schmidt wurde für zehn Jahre und Valerian Rau für 15 Jahre Mitgliedschaft mit dem Ehrenbrief des Cäcilien-Verbands geehrt. Eine ganz besondere Ehrung durfte Else Blank in Empfang nehmen. 60 Jahre singt sie jetzt schon aktiv im Bildechinger Kirchenchor. Dafür erhielt sie neben der Ehrennadel auch jeweils ein Dankschreiben sowohl vom Verband als auch von Bischof Gebhard Fürst persönlich. Er dankt Else Blank für diesen liturgischen Dienst in der katholischen Kirche.