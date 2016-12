Horb a. N. Ehrung für Engagement

Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand natürlich der scheidende Abteilungskommandant Jochen Thomaier. Megerle skizzierte dessen Werdegang bei der örtlichen Feuerwehr und stellte besonders heraus, dass Thomaier in vielen Führungsgruppen der Feuerwehr präsent war und jeweils ein hervorragende Arbeit geleistet habe. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er ihm einen Geschenkkorb. Auch Schad bedankte sich und überreichte ihm ein Feuerwehrbuch mit interessanten Berichten und Anekdoten des Feuerwesens.

Jürgen Brendle stellte in seiner Eigenschaft als Vize Feuerwehrkreisverbandsvorsitzender das Ehrenamt bei der Feuerwehr in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er appellierte an die älteren Feuerwehrleute, bei Erreichen des 65. Lebensjahres nicht Schluss zu machen bei der Feuerwehr, sondern die jüngeren Kameraden bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Zum Schluss der Versammlung stand noch die Wahl eines neuen Kassierers an. Zum Nachfolger des bisherigen Kassierers Benjamin Günther wurde Florian Kranich gewählt. Einstimmig erfolgte auch die Berufung von Johannes Maier in den örtlichen Abteilungsausschuss.

Ganz zum Schluss richtete auch der scheidende Abteilungskommandant Jochen Thomaier einige Dankesworte an einige besonders engagierte Feuerwehrleute: Michael Hellstern und Reinhold David bekamen für ihre gute Arbeit je eine Flasche Wein. Und dann ehrte Jochen Thomaier noch seine Ehefrau Annika für deren Engagement und händigte ihr einen Geschenkkorb aus.