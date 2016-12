Horb a. N. Ehrung für 20 Jahre

Mit ihrer traditionellen Weihnachtsfeier bedankt sich die Geschäftsleitung der Baufirma Sieber bei ihrer Belegschaft. Dieses Mal wurde vor dem Essen im TSV- Sportheim eine Fackelwanderung unternommen. Die Mitarbeiter mit Partnern und Kindern hatten bei dem kalten aber trockenen Wetter ihren Spaß. Die TSV-Crew um Chefkoch Wolfgang Kufner erfüllten mit ihrem Buffet alle Wünsche.

Nach der Stärkung dankte Geschäftsführer und Maurermeister Heinz Sieber für die geleistete Arbeit, in dem nun zu Ende gehenden Jahr. Alle Bauvorhaben konnten nach Angaben des Unternehmens termingerecht und zur vollsten Zufriedenheit der Auftraggeber erstellt werden. Heinz Sieber freute sich auch, dass er seinen Maurermeister Robert Haller nun für 20-jährige Betriebszugehörigkeit ehren durfte. Er erhielt eine Urkunde von der Handwerkskammer Reutlingen. Prokuristin Andrea Haigis hatte zudem noch ein Geschenk für ihn. Die Sieber-Mannschaft gab kräftig Applaus. Andrea Haigis zauberte noch ein Ratesspiel mit Fragen rund um die Firma Sieber hervor. So galt es zum Beispiel zu schätzen, wie schwer die beiden Maurermeister Heinz Sieber und Robert Haller sind. Am meisten Punkte heimste dabei Robert Haller ein und bekam ein Geschenk überreicht. Danach wurde noch gemütlich im Sportheim zusammengesessen.