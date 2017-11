Horb a. N. Ehrenamts-Leistung "nicht mehr zu toppen"

Peter Rosenberger hob in seiner Rede die besondere Bedeutung der Arbeit Zimmermanns für die Gedenkstätte in Bavanischte hervor.

Der OB erinnerte daran, dass Ende des Zweiten Weltkriegs Titos Partisanen vielerorts Vergeltung an den Donauschwaben übten. In Bavanischte wurden 108 Donauschwaben aus Mramorak beziehungsweise Bavanischte von ihnen hingerichtet. Darunter auch ein Onkel Zimmermanns.

Peter Zimmermann wollte durch die Errichtung einer Gedenkstätte in Bavanischte diesen Vergeltungsakt nicht in Vergessenheit geraten lassen und gleichzeitig für die 108 Opfer eine würdige Ruhestätte schaffen. Jahrelange mühselige Arbeit und Verhandlungen mit Behörden folgten. Insgesamt sieben Mal reiste er hierfür nach Serbien, wobei er drei seiner Reisen selbst finanzierte.

2007 wurde die Gedenkstätte in Bavanischte eingeweiht. Sie besteht aus 110 weißen kleinen Kreuzen und einem großen Gedenkstein. Für jeden der 108 ermordeten Donauschwaben wurde ein Kreuz erstellt. Die zwei zusätzlichen Kreuze wurden für all diejenigen Landsleute der gefallenen Donauschwaben erstellt, welche noch kein Kreuz an ihrem Grab haben, wo immer sie auch begraben liegen.

Zimmermann war auch die treibende Kraft beim Bau der Friedenskapelle auf dem ehemaligen Friedhof der Deutschen (Donauschwaben) in Mramorak und unterstützt die Leute dort weiterhin so gut es geht.

"Sein überdurchschnittlicher Einsatz im Bereich der Völkerverständigung, Aussöhnung und Aufarbeitung der Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs begründet eine Verleihung der Staufermedaille", schrieb Peter Rosenberger in seinem Antrag an die Landesregierung. Nun durfte er persönlich seinen Freund mit dieser hohen Auszeichnung ehren. "Ich bin superstolz, dass ich dir diese Medaille überreichen darf, und richtig froh, dass Ministerpräsident Kretschmann heute keine Zeit hatte", sagte er zu einem sichtlich tief berührten Peter Zimmermann.

Mit einem musikalischen Zwischenspiel, bei dem der Bildechinger Jugendchor unter anderem ein ganz auf den Jubilar zugeschnittenes Lied mit dem Refrain "Alle hier im Saal haben dich gern" sang, trug sich das Ehepaar Zimmermann in das Goldene Buch der Stadt Horb ein.

Grußworte von Norbert Beck, Timm Kern, Reinhard Geiser, Susanne Veith und Jacob Stehle folgten. Stehle, Pfarrer in Ruhe, der wie Zimmermann im Vernichtungslager von Rudowsgnad mit größter Not dem Hungertod entkam, glaubt, dass dies ein Geschenk Gottes war. "Er wollte uns als sein Werkzeug in der Welt erhalten", sagte er. "Peter ist für uns alle ein Geschenk, eine Gottesgabe."

Wie alle seine Vorredner dankte Stehle auch Zimmermanns Ehefrau Elisabeth, ohne die die Lebensleistung dieses besonderen Mannes nicht möglich gewesen wäre.

Als Peter Zimmermann selbst zum Abschluss des Festaktes ans Mikrofon trat, versagte ihm fast die Stimme. "Ich bin überwältigt – mir fehlen die Worte", sagte er, mit den Tränen der Freunde ringend. "Wenn ich dieses Leben nochmals leben dürfte, dann würde ich alles genauso tun wie bisher", stellte er für sich fest. Er unterstrich, dass man nur mit Freunden und mit Freude etwas bewegen kann. "Schade, dass meine Kraft etwas nachgelassen hat, denn es gibt noch so viel zu tun." Worte, die von minutenlangem Applaus der stehenden Festgäste begleitet wurden.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung ehrten die Bildechinger ihre "Lichtgestalt des Gemeinwesens" in einem besonders würdigen Rahmen in einer Halle, in der er jeden Nagel, jeden Stein und jede Dachlatte persönlich kennt.