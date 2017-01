Horb a. N. Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

Organisiert auch das Kirchenkaffee

In der Laudatio zu Berta Luise von Lips war einiges zu erfahren, was sie im Lauf der Jahrzehnte ehrenamtlich in den Diensten der evangelischen Kirche leistete und leistet. Aber ihr ehrenamtliches Engagement ist noch viel breiter gefächert und geht über die evangelische Kirche hinaus, denn auch bei den Seniorentagen arbeitet sie mit und in der Fördergemeinschaft Sozialstation in Nordstetten.

Pfarrerin Susanne Veith hielt die Laudatio. In 1995 zog Von Lips nach Nordstetten, seit dieser Zeit ist sie dort ehrenamtlich tätig. Von 1969 bis 2007 war sie Kirchengemeinderätin. In Nordstetten organisierte sie jahrzehntelang das Gemeindefest. Sie war auch Mesnerin. Ehrenamtlich versieht sie den Garten bei der Johanneskirche. Im Besuchsdienst und in der ökumenischen Hospizgruppe ist sie aktiv dabei. Alle vier Wochen organisierte sie den Kirchenkaffee. "Das Ganze ist immer noch weit mehr als die Summe der Einzelheiten", so Susanne Veith die Laudatio zusammenfassend.