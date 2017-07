Normalerweise hören die Zuhörerinnen des Horber Zentrums des Zuhörens den Menschen zu, die mit Sorgen oder Anliegen zu ihnen kommen. Bei der Exkursion der Ehrenamtlichen mit Dekanatsreferent Achim Wicker und Bärbel Engel von der Katholischen Spitalstiftung zum Ort des Zuhörens nach Reutlingen waren sie die Hörenden und erfuhren Interessantes über die dortige Arbeit. Ein weiterer Höhepunkt war das Gespräch mit Mitarbeitenden in der ökumenischen Reutlinger Citykirche, wo ebenfalls Zuhörer mitwirken. Das Zentrum des Zuhörens in Horb hat jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr Sprechstunde, die für alle Menschen offen ist, egal ob große Sorgen, kleine Nöte oder einfach nur der Wunsch mit jemanden zu sprechen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat findet der "Papiertiger" statt, bei dem geschulte Ehrenamtliche bei "Papierkram" helfen. Das Zentrum des Zuhörens befindet sich im ersten Obergeschoss des Begegnungshaus Paradios, Neckarstraße 44 in Horb. Vorbei kommen kann jeder ohne Voranmeldung. Foto: Caritas