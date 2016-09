Horb a. N. Ehemalige Kaserne als Anlaufstelle

Dort finden nun auch die Betroffenen aus dem Ostkreis, wie man die Raumschaft Horb geografisch einordnet, eine Beratungsstelle für Frauen in Not, die von Gewalt betroffen sind oder Gewalt befürchten und dringend Hilfe suchen.

In Freudenstadt gibt es dieses Angebot nun schon seit über acht Jahren. Das Team um Vorständin Martina Kober sieht sich in erster Linie als Verbündete der betroffenen Frauen. "Wir begleiten und unterstützen sie dabei, eine neue Lebensperspektive zu entwickeln. Wir arbeiten vertraulich und auf Wunsch anonym und wir beraten kostenlos und unbürokratisch" – so umschreibt der Verein, der bis 2014 auf rein ehrenamtlicher Basis arbeitete, seine Ziele. Seit 2014 arbeitet der Verein nun mit einer hauptamtlichen Beraterin. Diese Fachkraft steht ab sofort jeden Mittwoch – nach telefonischer Terminvereinbarung unter 07441/520 30 70 – Betroffenen vor Ort in Horb zur Verfügung.

"Es sind ungefähr 15 bis 20 Prozent all unserer Fälle, die aus Horb und den dazugehörigen Stadtteilen sowie aus Eutingen und Empfingen kommen", erklärten Martina Kober und Natascha Eggert, die für die Horber Sprechstunden zuständig ist. 562 dieser Beratungen führte man 2015 im Freudenstädter Büro durch. Im Umkehrschluss heißt das, dass über 110 Frauen aus der Raumschaft Horb kamen. Und dies sind die bekannten Zahlen; die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen.