Horb a. N. Echter Ansturm durch Standbetreiber

Horb. "Nach mehr als zehn Jahren hat sich unser Büchermarkt nun so richtig etabliert", freut sich Kristina Sauter. Und das ist nicht übertrieben: Einen wahren Ansturm kann das Team der Horber Stadtbücherei und der Förderverein Stadtbücherei in diesem Jahr verzeichnen. "Etwa 30 Anfragen von Standbetreibern mussten wir bislang eine Absage erteilen", erklärt Monika Bauer, die zusammen mit Heike Wack für das Management der Stände zuständig ist. Denn man ist am Limit. Rund 40 wird es am letzten Samstag im September auf dem Flößerwasen geben. Etwa ein Drittel davon sind professionelle Antiquare. "Unser Einzugsgebiet wird immer größer – die Leute kommen mittlerweile sogar von Stuttgart", sagt Bauer. Denn mit dem Markt hat man sich in der Region eine Art Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Durch verstärkte Werbung werden immer mehr Besucher angelockt. "Trotzdem wollen wir auch Familien auf den Flößerwasen holen. Neben den professionellen Ständen haben wir sogar zwei Mädchen, neun und elf Jahre alt, die einen eigenen Stand betreiben", erklärt Bauer.

Glücklich ist man bei den Organisatoren, dass es mit dem 13. Markt nun so richtig läuft. "Wir sind mit dem Markt in Horb angekommen. In den vergangenen Jahren hat sich die Zusammenarbeit mit der Stadt immer mehr verbessert", dafür sei man sehr dankbar, so Sauter. Von der Hilfe mit der Werbung bis zur Unterstützung des Bauhofs, der die verkehrstechnische Arbeit übernimmt.

Angefangen hat alles mit einem kleinen Markt hinter dem Steinhaus