Horb a. N. Durch Fuchsjagd sollen Feldhasen und Rebhühner geschützt werden

Bei Hauptversammlung am Freitagabend im Steiglehof in Horb führten sie die 56 Mitglieder in die Zeit der Änderungen ein, hielten aber mit Umsetzung der Gehörnschau an Langbewährtem fest.

Zahlreiche Gehörne von Jägern des Hegerings 9 "Horb-Ost" waren ausgestellt. "Das ist nur ein Bruchteil von Böcken, die im Hegering erlegt wurden", wünschte sich der neue Hegeringleiter Benedict Schupp mehr Beteiligung. Immer wieder wies er daraufhin, dass sich die Mitglieder stärker einbringen dürften.

Für ihr vorbildliches Engagement ehrte er mit Kreisjägermeister Herbert Ade langjährige Mitglieder (siehe Info-Kasten). Ade hielt über die Neuerungen der Kreisjägervereinigung auf dem Laufenden.