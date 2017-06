Horb a. N. Duo, Trio, Quartett oder sogar Quintett?

Dann ist da noch Heinz-Jürgen Sprenger. Michael Grüber brachte den Hessen zunächst als "Mister TRUMP-IT" mit Trump-Perücke ins Spiel. Das soll, so kritisierte OB Rosenberger, beim Chor der Nationen und bei den Weltbürgern für "heftige Irritationen" gesorgt haben, weil Grüber als Chorleiter mit dem Trump-Foto für Unterstützerunterschriften geworben haben soll.

Wahlwerbung für Sprenger im Schaufenster

Die Wahlwerbung für Heinz-Jürgen Sprenger hängt jedenfalls schon im Schaufenster des ehemaligen Kreativraums in der Neckarstraße. Erstes Wahlplakat: Ein Bild vom Einkaufszentrum. Darüber der Slogan: "Die neue Neckarburg – weder rund noch sinnvoll." Im ersten Wahlwerbevideo kündigt Sprenger auf Youtube an, als "Trompeter von Bad Hersfeld die Gemeinderatssitzungen in Zukunft mit der Trompete zu eröffnen". Doch gibt er seine Unterlagen wirklich ab? Sein Horber "Wahlkampfmanager" Michael Grüber sagt: „Ich werde noch nichts verraten. Auf jeden Fall wollen wir bei den Ritterspielen Akzente setzen." Am Sonntag soll es dann eine Erklärung geben.

Und dann gibt es noch "den Externen". Er soll jede Menge Verwaltungserfahrung mitbringen. Er habe schon im Hintergrund jede Menge Netzwerke geknüpft und sagt: "Wenn ich antrete, werde ich meine Bewerbung im letzten Moment abgeben." Es könnte also ein Kandidaten-Quintett geben.

Oder vielleicht sogar ein Sextett? Angeblich soll es auch einen SPD-Kandidaten geben. Thomas Mattes, SPD-Gemeindefraktionschef, will dazu nichts sagen. Nur so viel: "Wir würden uns gegebenenfalls erklären, welchen der Kandidaten wir unterstützen."