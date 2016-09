Horb a. N. Duft der Minzen noch erkennbar

Der Duft der Minzen war noch erkennbar, einige kleine Frösche hielten sich noch in den Teichen auf, auch zu sehen war ein etwa ein Zentimeter großer, wunderbar blau schimmernder Käfer – der Minzeblattkäfer. Wer die ganze Vielfalt der dort heimischen Tierwelt betrachten will, dem sei eine Führung in diesem Gebiet zu empfehlen, die vom Stadtmarketing zusammen mit Volkmar Rieber angeboten wird.

Als nächstes Gebiet hat sich der NABU die Froschlache bei Horb vorgenommen – ein Gebiet oberhalb der Kläranlage zwischen Mühlen und Horb. Da es sich dabei um ein großes Pflegebiet handelt, ist dortsowohl am Freitag, 14. Oktober, ab 14 Uhr als auch am Samstag, 15. Oktober, ab 9.15 Uhr ein größerer Arbeitseinsatz geplant, bei dem wieder abgerecht werden muss.