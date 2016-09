Horb a. N. "Duell im Morgengrauen" endet mit Schlag auf den Kopf

An der Auseinandersetzung war eine Gruppe von Männern beteiligt, die den Angeklagten in jener Nacht das erste Mal getroffen hatte. Es kam zu einer Pöbelei, bei der es um die Auswahl der Musik in der Kneipe ging.

Der Angeklagte – in Horb geboren, jedoch inzwischen im Rems-Murr-Kreis wohnhaft – war in dieser Nacht, nach familiären Spannungen mit der Mutter, bei der er lebt, nach Horb gefahren und hat sich in einer Gaststätte die Kante gegeben. "So 30 bis 35 Tequila waren es sicher", räumte er ein. "Und unter Alkoholeinfluss habe ich auch einen Joint geraucht", schob er ergänzend nach. "Irgendwie ist es dann zum Streit mit so einem Typen, dem die Musik nicht passte, gekommen", versuchte er sich noch an den Abend zu erinnern, verschanzte sich bei seinen Ausführungen jedoch immer wieder hinter alkoholbedingten Gedächtnislücken.

Sein Kontrahent erzählte die Story ähnlich: "Ich wollte mit meinem Chef noch ein Feierabendbierchen trinken und in der Gaststätte, in die wir gingen, stand am Tresen ein Laptop, auf dem man sich anscheinend die Musik, die man gerne hören möchte, aussuchen konnte. Ich wollte dies auch tun, wurde aber weggejagt und von da an ständig vom Beschuldigten angepöbelt", gab er im Zeugenstand zu Protokoll.