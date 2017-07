Horb a. N. Druckerpresse erinnert an die Zeit Luthers

In der Remigiuskirche konnte man die Druckerpresse in Aktion erleben. Die Kinder durften die Buchstaben selbst heraussuchen und dann ihren Namen drucken lassen. Höhepunkt war am Nachmittag das Luther-Singspiel "Hab Mut" mit dem Schulchor der Grundschule Mühlen unter der Leitung von Bernd Herwanger. Hier wirkten, so Pfarrer Unz, auch katholische Kinder mit. Für die Texte der Spielszenen aus dem Leben Martin Luthers war Kinderkirchenmitarbeiterin Isabel Weiß verantwortlich. Die Figur Martin Luthers wurde dabei von keinem geringeren verkörpert als von Ortsvorsteher Jochen Renk, der wunderbar in diese Rolle passte. Hat er doch Schauspielerfahrung als Mitglied der AWO-Theatergruppe. Die einzelnen Sprechszenen wurden dargebracht von den Konfirmanden Tim Werner und Tim Steiner sowie von Timo Renk, Tobias Schneider, Bernd Weiß, Sabine und Gerhard Schäfer.

Die Remigiuskirche war beim Singspiel so gut besucht wie selten. Die Zuschauer erlebten eine interessante gute halbe Stunde und bedankten sich bei den kleinen Sängerinnen und Sängern und allen anderen Mitwirkenden mit lang anhaltendem Applaus.