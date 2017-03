Horb a. N. Droht neuer Streit ums Waldner-Areal?

Horb. Am Dienstag wird der neue Vorschlag von BDP Immobilienentwicklung aus Stuttgart im Städtebau- und Sanierungsausschuss vorgestellt. Der dritte Anlauf. Es sollen 36 altengerechte Wohnungen entstehen. Doch die Nachbarn hatten sich am riesigen Gebäude gestört. Das Regierungspräsidium Karlsruhe ging dann gegen den Bau-Verstoß gegen die Stadtgestaltungssatzung vor (wir berichteten). Die Satzung wurde geändert – doch am geplanten Bau nicht viel.

Der neue Entwurf in der Drucksache 31/2017 erinnert stark an die alten, vorgelegten Planungen. Lediglich die Spitzdächer über den Balkons und über dem Fahrstuhl sind verschwunden. Die Breite: 37,47 Meter. Die Oberkante der Attika beträgt 12,35 Meter, die Firsthöhe 15,15 Meter. Daniel Wochner, Mitglied des Städtebau- und Sanierungsausschusses: "Bei der ersten Draufsicht dürfte sich die Kubatur des Gebäudes, die die Nachbarn krititisiert hatten, nicht groß verändert haben. Das ist kein Riesen-Fortschritt gegenüber dem, was die Anwohner gefordert hatten."

Das befürchtet auch Christian Bok, Sohn des gleichnamigen Architekten Herbert Bok, der gegenüber vom geplanten Bau wohnt. Die Boks hatten sich gegen den "viel zu massiven Bau" gewehrt.