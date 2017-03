Horb a. N. DRK-Ortsverein investiert in Garage

Horb-Rexingen. Der Bereitschaftsleiter Andreas Brendle darf immerhin noch auf 13 aktive DRK-Mitglieder zurückgreifen, die dem Ortsverein die Treue halten. Brendle hob hervor, dass der Ausbildungsstand der Mitglieder auf hohem Niveau sei. Neben vier Rettungshelfern und Rettungsassistenten haben auch alle Aktiven die Sanitätsausbildung abgeschlossen. Die Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen sollen die Mitglieder befähigen, im Ernstfall den Bevölkerungsschutz noch besser wahrnehmen zu können.

Auch sei die Kameradschaft zu der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Rexingen sehr hoch: Hier werde nicht nur gemeinsam unter den Aktiven geübt, auch die Rexinger Jugendwehr unternimmt viele Aktivitäten mit der Jugendgruppe des DRK. Brendle selbst war erleichtert, dass er keine ernsthaft große Einsätze in den beiden Ortsteilen registrieren musste. Dennoch gab es insgesamt 38 Einsätze für die Aktiven zu bewältigen.

Geldnot hat der OV laut Kassiererin Claudia Anger nicht. Das ist auch gut so, denn dieser sucht dringend eine Unterstellmöglichkeit für ihren DRK-Mannschaftstransportwagen (MTW). Hintergrund ist der geplante Umbau und die Sanierung des Feuerwehrhauses in Rexingen. Dort konnte das Fahrzeug bisher kostenlos untergebracht werden. Auf den Vorschlag des Vorsitzenden Achim Gunkel, das Vermögen des OV in eine Garage zu investieren, wandte DRK-Kreis-Präsident Kurt Deckelnick ein: "Ihr solltet das Wort Vermögen nicht verwenden, sondern möglichst in einem Wirtschaftsplan die Summe der Investition festlegen." Auch legte er nahe, dass sich der Vorstand des OV zuvor steuerlichen Rat einholen möge. Einstimmig entschieden die Mitglieder, das Vermögen ihres Ortsvereins in eine Garage zu investieren.