Horb a. N. Dringendsten Wegen werden nach und nach saniert

Zum einen ging es um die Feldwegsanierung, die Beuter als mittelfristige Projekte sieht. "Wir müssen schauen, dass wir die dringendsten Wege so nach und nach richten können, dürfen dabei aber unser Ortsbudget an Fremdmitteln nicht aus den Augen lassen." Über Bauhofmittel sei hier nichts zu machen, da der Bauhof weder über die Kapazität noch über die notwendigen Maschinen verfügt, erklärte der Ortsvorsteher. "Also müssen Fremdfirmen ran – und die kosten." Ein weiteres Problem sei, dass viele der Bildechinger Feldwege zum größeren Teil auf Horber Gemarkung liegen und die Horber nicht wirklich großes Interesse daran hätten, ihre Abschnitte der Wege zu richten.

Zum Thema "Neubaugebiet" konnte Beuter mitteilen, dass am 12. Juli ein Gespräch mit Stadtplaner Peter Klein anberaumt ist und er das Ergebnis dieser Unterredung bereits bei der nächsten Ortschaftsratssitzung präsentieren wird.