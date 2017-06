Horb a. N. Dreiste Diebe beklauen Schüler

Horb - Das ist alles andere als fair, was die "WELTfairÄNDERER" erleben müssen: Sie wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf richtig dreiste Weise beklaut. Ein komplettes Mannschaftszelt wurde abgebaut und abtransportiert, ebenso zwei Kühltruhen, einen Stromverteilerkasten und zwei Sitzsäcke. "Dafür müssen die Diebe einen Transporter genutzt haben", berichtet Dekanats-Jugendreferentin Elisabeth Wütz, die sich fassungslos zeigt. "Wir haben in unregelmäßigen Abständen zwar immer wieder mal geschaut, aber mit so einem Vorgehen mitten in einem Wohngebiet haben wir nicht gerechnet." Die Polizei sei informiert worden und habe den Fall aufgenommen. Man gehe von einem Schaden von mindestens 3000 Euro aus.