Horb a. N. Dreifaches "S" stehtauch für Show, Spaß und Spannung

H orb-Bittelbronn. Vor fünf Jahren haben Dennis und Adrian Schlotter sowie Patrick Speiser mit ihren Shows begonnen – eine Jugendgruppe, die sich seither stark entwickelt hat. Bei der Langen Nacht der Lichter in Horb werden sie ab 20.30 Uhr auf dem Marktplatz ihr Können unter Beweis stellen.

"Wir werden Einblicke in unsere große Leidenschaft geben", erklärt Dennis Schlotter, dass Tripple S vor Ort auf die Zuschauer eingeht. Jahrelange Erfahrungen und Ausprobieren hätten gezeigt, dass jede Show individuell gestaltet werden müsse. Dafür üben die fünf Spieler regelmäßig, im Sommer im Freien und im Winter in der Scheune. "Wir waren auch schon in der Bittelbronner Halle, aber aktuell können wir dort nicht hin", berichten sie. Aufgrund der benötigten Höhe fürs Trainieren sei es nicht einfach, einen perfekten Proberaum zu finden. Aktuell laufen die Planungen für die kommenden Auftritte, wie bei der Langen Nacht der Lichter in Horb. Bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen haben die fünf Spieler gezeigt, dass sich Tripple S (kommt von triple, heißt zu deutsch dreifaches "S") in den vergangenen fünf Jahren von den Diabolo-Shows mit LED- und Feuer-Show weiterentwickelt hat. Zu den drei "S", Dennis Schlotter (20), Patrick Speiser und Adrian Schlotter (19) kam 2014 mit Vanessa Schlotter (15) weibliche Unterstützung dazu. "Vanessa ist eine Allrounderin. In der Theorie kann sie alles und macht überall mit", freut sich Dennis Schlotter, dass er seine Schwester gewinnen konnte. Diese habe ihre Freundin Elisa Bischof (16) und deren Schwester Hannah Bischof (20) dazugeholt. "Anfangs war es für uns schon eine Umstellung, denn wir Jungs haben anders gearbeitet als die Mädels", berichtet Dennis Schlotter. Die Mädels bringen andere Programm-Ideen ein, und so kann das eine oder andere Gründungsmitglied eine Pause einlegen.

Die bisherigen Shows wurden modernisiert und verlängert. Während im Vordergrund Spieler ihr Können dem Publikum präsentieren, bereiten die anderen im Hintergrund alles vor.