Horb a. N. Drei Rentner pflegen verwahrlosten Teich

Die Idee zur Aufräumaktion kam in den Betraer Rentnerkreisen gut an. August Eberwein vom Betraer Hinderdorf war bereit, sich an den erforderlichen Mäharbeiten zu beteiligen, und auch Klaus Lang, der in der Betraer Siedlung im Dahlienweg wohnt, war von der Idee begeistert und machte mit.

Und so konnte das neugegründete Betraer "Senioren-Einsatzkommando" noch vor Pfingsten mit den erforderlichen Pflegearbeiten beginnen und das verwilderte Grundstück am Weiher mähen.