Horb a. N. Drei Bands rocken das Marmorwerk

Horb. Dieses Jahr mit dem ganz besonderen Schwerpunkt, gegen die Gewalt an Frauen vorzugehen. "Leider bekommt diese Thematik nicht sehr viel Aufmerksamkeit, wir wollen mit dem Projekt diesen Problembereich in den Fokus der Öffentlichkeit rücken", so ein Vertreter der Frauen-Hilfe Freudenstadt mit der Außenstelle in Horb. Mit ihrem vielfältigem Beratungsangebot steht die Frauen-Hilfe nun schon seit September in der ehemaligen Kaserne zur Verfügung.

Ehrenamtlich engagieren sich Frauen und Männer, mit dem Ziel, Frauen in Not zu helfen, die von Gewalt jeglicher Art betroffen sind. Mit einem Erfahrungsbericht einer Frau, welche Opfer von körperlicher Gewalt und sexueller Nötigung geworden ist, machte der Vertreter auf die Problemlage aufmerksam und bedankte sich im Namen der Frauen-Hilfe Horb herzlich für die Unterstützung, die in Form des Spendenbeitrags der Organisation zu Gute kommt.

Das Festival findet nun zum dritten Mal, unter Zusammenarbeit der Musikschule Lautpegel und dem städtischen Jugendreferat Horb, statt. Jung und Alt unterstützten das Projekt mit einem Eintritt auf Spendenbasis, der ohne Abzüge an die Frauen-Hilfe Horb weitergereicht wurde.