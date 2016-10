Horb a. N. Drama im Dunkeln – zum Glück nur eine Probe

Aber davon merkte man bei dieser Nachtübung nichts. Alle Aktiven konzentrierten sich voll auf ihre Aufgaben.

Übungsannahme war, dass es aufgrund eines technischen Defekts in der Sandstrahlanlage der Firma Ott zu einem Brand kam. Halle und Bürokomplex waren dadurch vollkommen verraucht. Beim Eintreffen der Wehr schlugen schon Flammen aus dem Dachbereich der Absauganlage. Vor der Halle stand der ziemlich aufgeregte Eigentümer, der auf Befragen mitteilte, dass sich noch drei Personen im Gebäude befinden. Eile in Bezug auf die Menschenrettung war also geboten. Deshalb hatte auch der Einsatz der Atemschutzträger erste Priorität. Immer im Duo drangen sie in das Gebäude ein und suchten mit Wärmebildkamera und Erfahrung nach den Verletzten. Eine Aufgabe, die dadurch erschwert wurde, dass sich noch eine weitere Person im Gebäude befand, die durch den erlittenen Schock wild um sich schlug und erst durch den Einsatz mehrerer Helfer von Wehr und DRK in Sicherheit gebracht werden konnte.

"Man muss ein bisschen Spannung in so eine Übung reinbringen" erklärte Betina Raible, die mit vollem Körpereinsatz die "psychisch nicht mehr so stabile Frau" mimte. Während die Atemschutzträger nur von drei Personen im Gebäude ausgingen, brachte man mit dieser weiteren Person ein echtes Überraschungsmoment ins Spiel. Es war eine Zusatzaufgabe, wie sie die Einsatzkräfte immer und überall vorfinden können. Und auch diese Situationen müssen sie üben.

Dass man immer alles üben muss, das zeigte auch gleich der Aufbau der Löschwasserversorgung. Ein nicht korrekt angekoppelter Schlauch am LF10 sorgte für eine kleine Überschwemmung. Auch ein nicht geplantes Überraschungsmoment, das aber keinen Schaden anrichtete und schnell beseitigt war. Alles andere lief dann mit der Routine jahrelanger Erfahrung ab.

Die Jugendfeuerwehr sorgte gewohnt schnell für die Ausleuchtung der Brandstelle und baute zudem im rückwärtigen Teil des Gebäudes mit fünf C-Rohren und einem B-Rohr eine Riegelstellung auf, mit der ein Übergriff des Feuers auf die benachbarten Häuser verhindert wurde.

Die Atemschutzträger leiteten – nachdem alle Personen in Sicherheit gebracht wurden – den Innenangriff ein, während die Kameraden an zwei getrennten Stellen die Wasserversorgung sicherstellten. Nach gut 20 Minuten war die Übung erfolgreich beendet und Ortsvorsteher Thomas Staubitzer dankte den Einsatzkräften für ihr Engagement für den Ort.