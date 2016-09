Horb a. N. Dorfrocker sind zu Gast

Am vergangenen Samstag waren 30 Mitglieder des Musikvereins damit beschäftigt, das Festzelt aufzubauen. Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Männer kräftig ins Schwitzen, da voller Körpereinsatz gefordert war.

Bei der Murgental-Party in Grünmettstetten wollen die Dorfrocker am Freitag, 16. September, das Festzelt bereits zum zweiten Mal zum Beben bringen. Karten für die Dorfrocker sind bis kommenden Donnerstag, 15. September, bei den Vorverkaufsstellen sowie danach an der Abendkasse erhältlich.

Die Vorverkaufsstellen sind die Landmetzgerei Schetter in Grünmettstetten, Susi’s Mix Shop in Grünmettstetten, die Volksbank in Altheim sowie die Kreissparkasse in Horb. Tickets können auch online bestellt werden. Hierzu schickt man eine E-Mail an dorfrocker.murgentalparty @t-online.de mit Name, Anschrift (Versand-Adresse) und Anzahl der gewünschten Karten. Die Bankverbindung und der zu zahlende Betrag werden umgehend mitgeteilt. Nach der Überweisung des Geldes werden die Karten versendet.