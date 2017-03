Horb a. N. Dorfpläne für Talheims Knotenpunkte

Die drei innerörtlichen Informationstafeln auf der Talheimer Gemarkung, von denen zwei an der Haiterbacher Steige und eine an der Bushaltestelle gegenüber dem Gasthof Engel in der Kelterstraße stehen, sind nicht mehr aktuell. Zudem muss das Gestell der Schautafel an der Bushaltestelle erneuert werden.

Insgesamt lag für die Erneuerung von Holzgestell und den drei Infotafeln ein Angebot in Höhe von 1900 Euro vor, doch der Ortschaftsrat entscheid sich, hier neue Wege zu gehen.

Obwohl der Ortschaftsrat Anton Ade der Ansicht ist, dass heute jeder Fünfjährige mit dem Smartphone und Google-Maps unterwegs ist und deshalb ein einziger Ortsplan am Gemeindezentrum reichen würde, kristallisierte sich aus den Wortbeiträgen heraus, dass man an zwei geradezu prädestinierten Plätzen, an denen der gesamte Durchgangsverkehr durch den Ort fährt, neue, moderne Informationstafeln aufstellen sollte. Der eine Platz ist eben die Bushaltestelle gegenüber dem "Engel", und als zweiten Aufstellpunkt wählte das Gremium den Platz beim Laurentius-Brunnen. So sind zukünftig die beiden Straßen-Knotenpunkte des Dorfes mit aktuellen Plänen – in denen auch das Neubaugebiet Barbel-West eingezeichnet ist – bestückt. Anstatt Holz will man die Schaukästen lieber in Kunststoffausführung kaufen. Ortsvorsteher Thomas Staubitzer will entsprechende Angebote einholen.