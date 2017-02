Horb a. N. Doppeltes närrisches Vergnügen für Senioren

Horb-Talheim. Auf der oberen Seite des Tales lud das Team vom "Begegnungscafé" die erfahrenen Fasnetsbutzen zu einem lustig, heiteren Nachmittag ein, und auf der gegenüberliegenden Talseite steppte im Vereinsheim der Narrenzunft nicht nur der Bär, sondern die "Zigeuner" brannten ein regelrechtes Feuerwerk des Frohsinns ab.

Bei beiden Veranstaltungen gab es bemerkenswerte Parallelen. In beiden Lokalitäten gab es kaum noch einen freien Platz, überall wurden die Besucher aufs Allerbeste bewirtet und überall herrschte ausgelassene Stimmung. "Wir haben im Vorfeld mit der Seniorengruppe des Dorfes und mit dem Ortsvorsteher abgesprochen, dass wir beide Veranstaltungen zur gleichen Zeit machen", erklärten Beteiligte beider Veranstaltergruppen. Man erinnerte sich noch recht gut daran, dass es im vergangenen Jahr ein wenig Knatsch gab, als zwei Seniorenweihnachtsfeiern zu gleicher Zeit stattfanden und Ortschaftsrat Hermann Walz dies sogar bei einer der Ratssitzungen thematisierte. Hier hat man nun gleich einen Riegel vorgeschoben, zumal man die Menge an Besuchern weder im Narrenheim noch im Versammlungsraum der katholischen Kirche gemeinsam hätte unterbringen können. So kamen die Talheimer Senioren in den Genuss, sich aussuchen zu können, wo sie feiern wollten. Der Weg war nicht das Problem, zumal die "Zigeuner" wieder einmal ihren Hol- und Bringdienst anboten. Glückseliges Talheim, denn wo bekommen die Senioren schon so viel Aufmerksamkeit?

Im oberen Talheim kümmerten sich die "Gärtnerinnen" vom Team des "Begegnungscafés" um das Wohl ihrer Gäste und gossen so manches Fasnetspflänzchen mit einem Viertele oder einem Pils. Besonders lecker schienen die Fasnetsküchle zu sein, denn der Teller, der vor Pfarrer Armin Noppenberger stand, war ratzeputz leer. Frustessen aus Langeweile kann nicht der Grund für diesen Zustand gewesen sein, denn das Programm war bunt und kurzweilig. Traugott Aisenbrey an der Quetschkommode und Wilfried Ehreiser an der Gitarre sorgten für die musikalischen Momente, Karl Armbruster gab als "Der Reisevogel" Einblicke in seine Erlebnisse und die Senioren machten einen humoristischen Besuch beim Arzt und erlebten einen Hörtest der ganz besonderen Art. Gesanglich gab’s zudem von den "Fela-Perlen", die behaupteten "Aber mir reicht’s, wenn i woiß, dass i kennt wenn i wet", was auf die Ohren.