Horb a. N. Diskussion um Sparkassenschild

Im Block "Baugesuche" konnte Ortsvorsteher Andreas Bronner berichten, dass ein sogenannter "Ausstecker", eine Art Werbeschild, in diesem Fall von der Kreissparkasse Freudenstadt/Horb, zur Anbringung an die Rathausfassade genehmigt wurde.

Neben der Befestigung direkt an der Fassade besteht die Möglichkeit, so einen "Ausstecker" – es handelt sich hierbei um eine beidseitig leuchtende Lichtwerbung – im Winkel von 90 Grad zur Fassade zu montieren. Und genau dies hat die Sparkasse vor, die seit neustem ihre Altheimer Geschäftsstelle in einem Raum des Rathauses betreibt. Der "Aufstecker" soll in unmittelbarer Nähe des Altheimer Ortswappens befestigt werden und das gefällt Ortschaftsrat Gunther Kaupp wiederum gar nicht. Er fragte an, warum das Schild nicht einfach direkt an die Wand montiert werde, dann würde es nicht so stören. "So verdeckt uns das Schild die Sicht auf das gesamte Ortswappen – zumindest wenn man von Grünmettstetten kommend durch den Ort fährt", formulierte Kaupp seine Bedenken. "Am Horber Rathaus hätte man so ein Schild nie und nimmer genehmigt", lautete seine weitere Einlassung. "Dort handelt es sich ja auch um eine denkmalgeschützte Fassade", wusste Friedemann Schindele, der anfügte, dass gerade das Denkmalamt mit im Boot war, als es darum ging, den geeigneten Platz für das Werbeschild zu finden.

Trotz Genehmigung versprach Ortsvorsteher Andreas Bronner, dass er mit den Verantwortlichen der Kreissparkasse über dieses Thema spricht.