Horb a. N. Dießen legt beim Budget eine Punktlandung hin

Seit 1999 wurde das Budget zwischen den Ortschaften jeweils hälftig nach Einwohnern sowie Gemarkungsfläche (ohne Wald) verteilt. Das hatte der Gemeinderat damals so beschlossen. Der Sinn: Der Ortschaftsrat soll eigenverantwortlich entscheiden, wie man Teile der Pflichtaufgaben finanziert. Der ursprünglich als Ausgleichssystem konzipierte Fördertopf wurde sehr unterschiedlich in Anspruch genommen, da insbesondere kleinere Ortschaften die Kofinanzierung der geplanten Maßnahmen nicht erbringen konnten. Die bestehende Budgetaufteilung hat damit zu einem zunehmenden finanziellen Ungleichgewicht zwischen den Ortschaften geführt und einige Ortschaften in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. So bekam Dießen 266 233 Euro aus dem Fördertopf, während Orte wie Mühlen oder Ihlingen keinen Cent sahen.

Diese Vorgehensweise wurde inzwischen auf den Prüfstand gestellt, und man kam in einer Arbeitsgruppe der Haushaltsstrukturkommission zu dem Ergebnis, dass man die Budgetbemessung zukünftig auf drei Säulen stellt: Zum einen wird ein gleichbleibender Sockelbetrag für die Bewirtschaftung des Rathauses sowie für Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufgaben ausgewiesen. Und mit zwei variablen Beträgen, die sich an der Einwohnerzahl und der Verkehrsfläche (ohne Feldwege) orientieren, wird das Gesamtbudget zusammengesetzt. Von dieser Neukonzeption der Ortschaftsbudgets (Fremdmittel) unberührt bleibt zunächst die Verteilung der Bauhofmittel. "Die dauerhafte Integration des Fördertopfs in das Gesamtbudget soll es zudem ermöglichen, dass von der neuen Budgetbemessung alle Ortschaften, wenn auch unterschiedlich, profitieren", so Mitzkat in ihrem Vortrag.

Zur Erfüllung der Pflichtaufgaben zählen die langfristige Erhaltung der Vermögenswerte (Unterhaltung und Bewirtschaftung) im Hochbau (Gebäude) und Tiefbau (Verkehrsflächen), die Pflege von Ortsbild und örtlichem Brauchtum, die Förderung örtlicher Vereine (sofern dies nicht zentral erfolgt) und sonstige Aufgaben wie Spielplätze, Grünpflege und Straßenreinigung.