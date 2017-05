Horb a. N. Dieses Jahr gibt’s zum ersten Mal Backfisch

Horb. Der Fischereiverein Horb hatte am Wochenende zum traditionellen Fischerfest eingeladen. An beiden Tagen waren neben der Musik und der guten Unterhaltung vor allem gebratene und geräucherte Forellen aus eigener Aufzucht sowie andere Fischspezialitäten der Renner bei den Besuchern. Allein weit mehr als 450 Forellen wurden an beiden Tagen verzehrt.

Vereinsvorstand Werner Häußler zeigte sich trotz dem Stress, den er und seine rund 30 fleißigen Helfer und mithelfenden Vereinsmitglieder zweifelsfrei hatten, bereits am Sonntagmittag sehr zufrieden mit dem Festverlauf in diesem Jahr. Das Wetter spielte natürlich eine wichtige Rolle und lockte bei der positiven Prognose an beiden Tagen viele Spaziergänger auf den Rundweg des ehemaligen Gartenschaugeländes. "Der Besucherstrom ist noch besser als im Vorjahr" so der Eindruck von Häußler, der schätzte, dass allein am Samstagabend über 400 Besucher anwesend waren.

Wie im Vorjahr sorgten DJs aus dem Hause "RaBe" für allerbeste Stimmung. Mit sicherem Gespür schickten Chris Berger und Simon Lachner genau die richtigen Hits über die Anlage. Sie holten mit diesem Sound das überwiegend ältere Publikum ab und ließen es mit der Musikauswahl für eine gewisse Zeit in Erinnerungen schwelgen. Aber auch an die Kinder war gedacht. Als Neuerung stand in diesem Jahr erstmals die Hüpfburg der Sparkasse auf dem Festgelände, die zur fröhlichen Ausgelassenheit einlud.